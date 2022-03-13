По факту травмирования ребенка в детском саду Всеволожска возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка в одном из детских садов во Всеволожске.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как маленький мальчик получил травмы в детскому саду Ленобласти, упав со стула. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Ленобласти.

Все произошло 11 марта в одном из детских садов во Всеволожске. Отмечается, что, оставшись без присмотра, маленький мальчик упал со стула. В результате ребенка госпитализировали в медицинское учреждение, где специалисты оказали пострадавшему необходимую помощь.

В детский сад с осмотром приезжали следователи. В ходе мероприятия были изъяты документы о деятельности учреждения и персонале. Кроме того был осуществлен допрос воспитателей, врача и мамы пострадавшего ребенка.

В настоящий момент расследование продолжается. Следственный комитет проверит работу ответственных лиц, также ожидаются результаты медицинской экспертизы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 12 марта в полицию обратилась 64-летняя женщина, которая рассказала, что работает оператором на АЗС. К ним на заправку на Мурманском шоссе зашел неизвестный.