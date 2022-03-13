Дебошир устроил погром на заправке Мурманского шоссе: похитил выручку и зажигалки

Грабитель, обокравший автозаправочную станцию во Всеволожском районе, уже задержан.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 12 марта, под утро, в полицию обратилась 64-летняя женщина. Она рассказала, что работает оператором на АЗС. Так вот, к ним на заправку на Мурманском шоссе зашел неизвестный. Он угрожал сотруднице физической расправой, украл из кассы 15 тыс. рублей, а также забрал упаковку зажигалок. После этого мужчина скрылся.

Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний уроженец республики Карелия, реставрирующий трамвайные пути.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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