Глава Всемирного банка заявил о последствиях санкций против РФ для мировой экономики

Глава Всемирного банка заявил о последствиях санкций против РФ для мировой экономики
Санкции обернутся серьезными последствиями для обычных граждан РФ, в том числе по причине девальвации рубля. Фото: Pixabay

Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявил, что антироссийские санкции окажут большее воздействие на глобальный ВВП, чем ситуация на Украине.

По мнению главы Всемирного банка, еще большее воздействие на мировую экономику оказывают сами санкции, введенные в отношении России. Он считает, что ситуация на Украине окажет «немедленное краткосрочное воздействие», однако мир сможет найти способы «смягчить удар». Об этом пишет ТАСС.

Мэлпас отметил, что санкции обернутся серьезными последствиями для обычных граждан РФ, в том числе по причине девальвации рубля. Он также заявил, что говорить о какой-либо поддержке России со стороны банка можно будет, когда на Украине не будет ее военных.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Центробанк впервые прокомментировал приостановку торгов акциями в России.

Всемирный банк мировая экономика последствия санкции против России


 

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