В центре Петербурга у клуба произошла серьезная драка. Мужчина в крайне тяжелом состоянии

Правоохранительные органы организовали проверку по факту случившегося у ночного клуба.
В Центральном районе Северной столицы случилась драка вблизи увеселительного заведения. Об этом сообщает в четверг, 17 марта, 78.ru.
В результате потасовки есть пострадавший мужчина. Медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, а также ушиб головного мозга тяжелой степени. Состояние потерпевшего оценивают как крайне тяжелое.
По предварительной информации, у гражданина на улице случился конфликт с неким мужчиной. В итоге последний ударил пострадавшего в лицо.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 14-летнего подростка жестоко избили в Суворовском училище в Петербурге. Мальчик получил закрытую травму живота и разрыв селезенки. Пострадавшего ученика доставили в больницу, его состояние оценили как тяжелое.