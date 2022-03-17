Погранслужба с 18 марта снимает часть ограничений на въезд в Россию

Въехать в страну смогут лица, передвигающиеся с территорий ЛНР, ДНР и Украины. Фото: pexels

Въехать в страну смогут лица, передвигающиеся с территорий ЛНР, ДНР и Украины. Фото: pexels

Пограничная служба ФСБ заявила о снятии ряда ограничений на въезд на территорию России с полуночи 18 марта.

Речь идет о перемещении через границу РФ, введенные из-за COVID-19, для граждан ЛНР, ДНР, Украины и Белоруссии. Ограничения были введены 27 марта 2020 года в начале пандемии COVID-19.

Как сообщили «РИА Новости», в ведомстве отметили, что въехать в страну смогут лица, передвигающиеся с территорий ЛНР, ДНР и Украины.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти смягчили коронавирусные ограничения в сфере спорта и детских лагерей.