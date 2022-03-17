Власти Италии назвали дату отмены COVID-сертификатов

Правительство Италии отменит действие санитарных паспортов с 1 мая. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Роберто Сперанца.

Предполагается, что ковид-паспорт, содержащий данные о вакцинации или перенесенном заболевании, будет заменен на рабочих местах на тест на коронавирус.

Как сообщил ТАСС, министр пояснил, что с 1 апреля ковид-сертификаты не будут требоваться для посещения большинства мест на открытом воздухе, а со следующего месяца также и в закрытых помещениях.

Напомним, в России за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 34 819 человек. Общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 17 484 257. Жертвами коронавируса стали 561 житель страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 363 039 граждан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что погранслужба с 18 марта снимает часть ограничений на въезд в Россию.