Пришла весна: петербуржцев ожидает потепление до +9 градусов в пятницу

В последний день рабочей недели в Петербурге ожидается теплая погода без осадков.

В ночь на пятницу, 18 марта, температура воздуха в городе составит -2…-4 градусов, в окрестностях до -7, будет малооблачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до +7…+9 градусов, на побережье Финского залива до +5, ожидается переменная облачность.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», южный, юго-западный ветер будет дуть умеренно. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Водителям и переходам стоит соблюдать особую осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге могут снести ларьки, несмотря на обещание не трогать их до следующего года. Про извещения от Комитета по контролю за имуществом о сносе ларьков рассказала региональная общественная организация «Содействие малому бизнесу».