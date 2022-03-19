В Петербурге утром 19 марта уборочной техники не видно на Невском проспекте

В Петербурге утром 19 марта уборочной техники не видно на Невском проспекте
В Петербурге утром 19 марта уборочной техники не видно на Невском проспекте. Фото: карта Комитета по благоустройству

В Северной столице наступило очередное субботнее утро. Сегодня, 19 марта, уборочная техника активно чистит дороги у Витебского вокзала, но еще пока не добралась до Невского проспекта и Сенной площади.

Утром 19 марта в Петербурге работает подметательно-уборочное оборудование. По карте Комитета по благоустройству, его заметили у Витебского вокзала, а также недалеко от Атаманской улицы.

Также работу выполняет щеточное оборудование на автомобильном шасси на Васильевском острове, там же мусоровозы. Недалеко от станции метро Петроградская движутся подметально-уборочные машины.

Больше всего уборочной техники на Васильевском острове и недалеко от Обводного канала, меньше всего пока в центральных районах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Севернйо столице не удалось создать «Тепловую карту» по уборке снега.

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