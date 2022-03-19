Президент Белоруссии Лукашенко заявил о хорошем состоянии здоровья Путина

Президент Белоруссии Лукашенко заявил о хорошем состоянии здоровья Путина
Александр Лукашенко. Фото: www.kremlin.ru

Глава Белоруссии Александр Лукашенко оценил состояние здоровья лидера России Владимира Путина. По его словам, российский президент в настоящее время время находится как никогда в форме.

Об этом сообщает ТАСС.

«Если вы думаете, что президент Путин физически не здоров или что что-то случилось… Путин как никогда адекватен, он как никогда в форме. Он исполняет свои функциональные обязанности согласно новой конституции», — уверен Лукашенко.

Также президент Белоруссии отметил, что он многократно виделся с Путиным, кроме того, они состоят с ним в дружеских отношениях.

В связи с этим Лукашенко посвящен как в государственные, так и в личные вопросы, «насколько это возможно».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент России подписал указ о дополнительных экономических временных мерах.

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