Смольный отменил большинство проверок бизнеса в 2022 году

Власти Северной столицы отменят большинство проверок петербургских предпринимателей.

Так, до конца 2022 год отменяются все проверки бизнеса, которые были запланированы городскими контролирующими службами, однако это не коснется вопросов, связанных с обеспечением безопасности.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, такие меры позволят снизить административную нагрузку на предпринимателей.

Кроме того, предпринимателям снизят налоги. Также будет создана рабочая группа по сносу нестационарных торговых объектов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бизнесменам пообещали отсрочить налоговые и арендные платежи. Кроме того, будет введен мораторий на плановые проверки. Смольный сведет к минимуму административную нагрузку на малый бизнес. Также организации получат отсрочку по долгам за тепло, воду, электричество.