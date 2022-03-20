В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 280 человек

В Ленинградской области зафиксировали еще 280 случаев заболевания COVID-19, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 20 марта. За минувшие сутки побороть болезнь смогли 173 588 человек, еще двое пациентов скончались в результате болезни.

С начала пандемии в Ленобласти зафиксировано 179 209 случаев коронавируса, выздоровели 173 588 человек За все время умерло 3 418 жителей 47-го региона с подтвержденным заражением COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что назальная вакцина против коронавирусной инфекции будет использоваться на данный момент как бустер после вакцинации «Спутником V».

Напомним, новая форма препарата позволит создать местный иммунитет в верхних дыхательных путях. По данным разработчиков вакцины, у нее практически нет побочных эффектов и ее можно использовать в сочетании с бустерной дозой «Спутник Лайт».

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.