Неделя начнется в Петербурге с сухой и теплой погоды

Неделя начнется в Петербурге с сухой и теплой погоды
В Петербурге непривычно солнечно. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Рабочая неделя начнется в Петербурге с малооблачной и сухой погоды. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале «Погода от шефа».

В понедельник, 21 марта, условия погоды в городе будет определять восточная периферия обширного антициклона.

Температура воздуха составит +7…+9 градусов. Западный ветер подует со скоростью до 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление упадёт до 777 миллиметров ртутного столба, что значительно выше нормы.

Ранее Gzeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на дорогах начинают собираться крупные пробки. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:00, в городе пробки составили четыре баллов. Движение на дорогах затруднено. После 9:00 загруженность городских трасс возрастет до 6 баллов. С 10:00 загруженность снова спадет до 4-х баллов.

михаил леус новости СПб погода


 

Новости партнеров
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
Ещё на Gazeta.SPb
В РЖД сообщили о приостановке контракта с Siemens на «Сапсаны»
Ревнивец облил кислотой экс-возлюбленную с парнем в Домодедово и был задержан
Врачи больницы имени Семашко собрали для беженцев несколько тонн помощи
Фура и КАМаз раздавили легковушку с водителем на КАД
Госдума отменила НДФЛ с процентов по вкладам россиян
«Алмаз-Антей» не может получить миллиард долларов за экспортные поставки
В Петербурге снесли более 43 точек незаконной торговли за неделю
Названо число окончательно потерянных Россией из-за санкций самолетов