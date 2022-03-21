Неделя начнется в Петербурге с сухой и теплой погоды

Рабочая неделя начнется в Петербурге с малооблачной и сухой погоды. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале «Погода от шефа».

В понедельник, 21 марта, условия погоды в городе будет определять восточная периферия обширного антициклона.

Температура воздуха составит +7…+9 градусов. Западный ветер подует со скоростью до 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление упадёт до 777 миллиметров ртутного столба, что значительно выше нормы.

Ранее Gzeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на дорогах начинают собираться крупные пробки. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:00, в городе пробки составили четыре баллов. Движение на дорогах затруднено. После 9:00 загруженность городских трасс возрастет до 6 баллов. С 10:00 загруженность снова спадет до 4-х баллов.