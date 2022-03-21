В Агалатово в ДТП с перевертышем пострадал один человек

В Агалатово в ДТП с перевертышем пострадал один человек
Обстоятельства инцидента выясняются. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В воскресенье, 21 марта, во Всеволожском районе Ленинградской области произошла серьезная авария.

Дорожный инцидент случился в деревне Агалатово. Проезжую часть не смогли поделить два легковых автомобиля. После столкновения одна иномарка перевернулась на крышу, сообщается в группе «ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское».

На место происшествия прибыли сотрудники местной патрульно-постовой службы.

В результате ДТП пострадал один человек. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что реанимация прибыла к массовому ДТП на участке КАД в Красногвардейском районе.

авария дтп происшествия


 

Новости партнеров
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
Ещё на Gazeta.SPb
В РЖД сообщили о приостановке контракта с Siemens на «Сапсаны»
Ревнивец облил кислотой экс-возлюбленную с парнем в Домодедово и был задержан
Врачи больницы имени Семашко собрали для беженцев несколько тонн помощи
Фура и КАМаз раздавили легковушку с водителем на КАД
Госдума отменила НДФЛ с процентов по вкладам россиян
«Алмаз-Антей» не может получить миллиард долларов за экспортные поставки
В Петербурге снесли более 43 точек незаконной торговли за неделю
Названо число окончательно потерянных Россией из-за санкций самолетов