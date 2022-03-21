В Агалатово в ДТП с перевертышем пострадал один человек

В воскресенье, 21 марта, во Всеволожском районе Ленинградской области произошла серьезная авария.

Дорожный инцидент случился в деревне Агалатово. Проезжую часть не смогли поделить два легковых автомобиля. После столкновения одна иномарка перевернулась на крышу, сообщается в группе «ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское».

На место происшествия прибыли сотрудники местной патрульно-постовой службы.

В результате ДТП пострадал один человек. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что реанимация прибыла к массовому ДТП на участке КАД в Красногвардейском районе.