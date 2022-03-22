Эксперт заявил, что текущий курс доллара установился лишь на ближайшие дни

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов рассказал, что курс рубля в последние недели стабилизировался в районе 105-120 рублей за доллар, главным образом, за счет отмены торгов на Московской бирже и появления определенного оптимизма по переговорам РФ и Украины.

Он отметил, что первый шок, отражающийся на валютных котировках в целом прошел, и валютный рынок постепенно возвращается на круги своя, сообщает агентство «Прайм». При этом текущий биржевой курс вряд ли может адекватно отражать спрос на валюту на мировых рынках – слишком много запретов и ограничений, многие операции запрещены.

По словам эксперта, некоторую поддержку рублю оказал тот факт, что Соединенные Штаты «позволили» выплатить купонные платежи по российским гособлигациям, разморозив для этого $117,2 млн, тем самым предотвратив технический дефолт РФ. Сохранение Центробанком ключевой ставки на уровне в 20% годовых, возможно, также сыграло роль, но экономические механизмы на данный момент имеют явно более «короткий рычаг», чем геополитические решения отдельных людей.

Ранее сообщалось о том, что клиенты Сбербанка с 18 марта не смогут выполнять переводы в другие российские банки и за рубеж в долларах, фунтах и кронах. Остальные валюты доступны. Банк сообщил в своем Telegram-канале, что из-за санкций Сбер ограничил список иностранных валют, доступных для перевода в другие банки РФ и за рубеж. Теперь для россиян оказались недоступны переводы в долларах США, канадских долларах, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах.

Также Gazeta.SPb сообщала, что аналитик рассказал, какие события могут привести к новому падению рубля.