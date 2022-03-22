Названы 6 главных финансовых ошибок россиян

Россиянам назвали распространенные ошибки при спасении своих сбережений в условиях экономического кризиса.

По данным Национального агентства финансовых исследований, 37% россиян пытались разными способами сохранить свои сбережения на фоне сложившейся экономической ситуации. Наиболее популярными способами стали снятие наличных с банковских счетов (16% опрошенных), 7 и 5% соответственно открывали или пополняли счета в государственном или коммерческом банке, в том числе по новым процентным ставкам, по 5% покупали золото и иностранную валюту для хранения ее в наличном виде.

Как сообщила «Газета.ру», самая распространенная ошибка, по мнению экспертов, – хранение денег дома. Они отметили, что разницы в способе хранения накоплений нет, однако люди, которые сняли наличные, упускают возможность положить свои средства под рекордно высокий процент.

Потерять деньги можно и вложив свои сбережения в недвижимость, чтобы сдавать в аренду. Такое решение может быть ошибкой, поскольку ипотечные кредиты очень дорогие, недвижимость за два года выросла в цене почти вдвое.

Также аналитики отнесли к финансовым ошибкам и операции с криптовалютами. Без специального образования и помощи экспертов в этой сфере сложно разобраться новичкам.

К сомнительным способам сбережения средств эксперты отнесли перевод сбережений в доллары. Пока неясна дальнейшая позиция государства по правилам продажи валюты и обменному курсу.

Ранее Gzeta.SPb.ru сообщала, что курс рубля в последние недели стабилизировался в районе 105-120 рублей за доллар.

Напомним, в России стремительно увеличивается количество компаний, который приостанавливают свою работу в стране в связи с текущей политической обстановкой. В итоге магазины массово закрываются, а их сервисы перестают принимать заказы, принося крупные потери российскому рынку.

Большинство граждан эмоционально отреагировали на уход с российского рынка Apple. 2 марта американская корпорация закрыла онлайн-продажу товаров в России. Экспорт прекратился, а гаджеты пропали с прилавков. Однако на следующий день техника Apple была снова доступна для россиян. Теперь желающим приобрести тот или иной гаджет компании придется заплатить в несколько раз больше.