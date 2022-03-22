Подорожавшая ипотека вынуждает россиян снимать жилье, отложив покупку

Жители России вынуждены перейти на аренду жилья из-за высоких ипотечных. В связи с повышением Центральным банком РФ ключевой ставки до 20% и подорожанием ипотеки количество сдаваемых в аренду квартир сейчас резко выросло, а цены на них снизились.

Как сообщила «Российская газета» со ссылкой на компанию «Жилфонд», за последний месяц изменился как состав арендодателей, так и арендаторов. Это связано с оттоком из страны иностранцев и россиян, которые работают удаленно.

В результате сдаваемых в аренду квартир стало больше, а цены на них в крупных городах начали снижаться. Так, например, в Москве и Петербурге, как выяснили эксперты, съемное жилье подешевело на 10%.

На рынок аренды переключились и собственники, которые не смогли найти покупателей на свои квартиры. Объем предложений также вырос за счет ранее пустовавших квартир, а также собственников, которые решили отложить переезд в новое жиль

Напомним, совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20%, сообщили на сайте банка. Соответствующее решение было принято утром понедельника, 28 февраля. Скачок ставки связали с кардинальными изменениями внешних условий. Такая мера необходима для того, чтобы избежать девальвации валюты. Ожидается, что повышение годовой ставки приведет к увеличению ставки по депозитам до уровня, при котором возможна компенсация возросших рисков. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься на основе оценки рисков.

Ранее Gzeta.SPb.ru сообщала, что спрос на ипотечные кредиты в России в начале марта по сравнению с февралем и аналогичным периодом прошлого года снизился в четыре раза.

Россиянам также рассказали о способах снизить платежи по ипотеке и ситуации с обращениями заемщиков на сегодняшний день. Один из них — это материнский каптал. Как стало известно, его можно направить на погашение части кредита, а также уменьшить время займа и переплату по кредиту. В тоже время материнский капитал может быть использован в дополнение к первоначальному взносу. Выплата может быть использована человеком и при оформлении льготных программ.