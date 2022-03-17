Россиянам рассказали, как снизить финансовую нагрузку по ипотеке

Россиянам рассказали, как снизить финансовую нагрузку по ипотеке
Россиянам рассказали, как снизить финансовую нагрузку по ипотеке. Фото: Pixabay

В настоящее время жителей России волнует несколько важных тем, одна из которых — это условия льготных программ по ипотеке, меры поддержки и варианты снижения финансовой нагрузки заемщиков по платежам.

Эксперты «Дом.РФ» рассказали о способах снизить платежи по ипотеке и ситуации с обращениями заемщиков на сегодняшний день. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на пресс-службу института жилищного развития.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост числа обращений в Консультационный центр «Дом.РФ» выросло на 30%. При этом наибольшее число заявок связано с условиями осуществления льготных программ по ипотеке и государственной поддержки, оператором которых выступает «Дом.РФ», в частности «Льготная», «Семейная», «Дальневосточная» программы ипотеки, а также программа выплаты 450 тысяч рублей многодетным семьям.

В настоящее время подобные программы сохранены и работают, как прежде. Директор Консультационного центра «Дом.РФ» Михаил Ковалев заявил, что по тем кредитам, которые уже были выданы, ставки поменяться не могут. Он подчеркнул, что в случае, сели кредитная организация решила повысить ставку по оформленному займу, основываясь на каких-либо причинах, гражданин может обратиться в Центробанк РФ и в суд.

Чтобы снизить финансовую нагрузку при оплате ипотеки, эксперты называют несколько способов. Один из них — это материнский каптал. Как стало известно, его можно направить на погашение части кредита, а также уменьшить время займа и переплату по кредиту. В тоже время материнский капитал может быть использован в дополнение к первоначальному взносу. Выплата может быть использована человеком и при оформлении льготных программ.

Второй способ — это совмещение льготной ипотеки с другими мерами поддержки. Например, вместе с выплатами многодетным семьям на погашение части кредита, в размере 450 тысяч рублей, а также региональными программами.

Также финансовую нагрузку можно уменьшить с помощью налоговых вычетов, например, за покупку жилья в сумме до 260 тысяч рублей на человека, а также за уплаченные проценты по ипотеке в сумме до 390 тысяч рублей.

Кроме того, для заемщиков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, есть кредитные каникулы, которые позволяют взять отсрочку или временно снизить ежемесячные платежи.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что россиянам с кредитом или ипотекой, которые были взяты до марта, рассказали о специальном законопроекте, касающимся льгот для защиты страны на фоне последних событий.

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