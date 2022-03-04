Россиянам с кредитами и ипотекой рассказали о бонусе от правительства в виде особенной льготы

Россиянам с кредитами и ипотекой рассказали о бонусе от правительства в виде особенной льготы
Россиянам с кредитами и ипотекой рассказали о бонусе от правительства в виде особенной льготы. Фото: pixabay

Жителям России с кредитом или ипотекой, взятыми до марта, рассказали о специальном законопроекте, касающимся льгот для защиты страны на фоне последних событий.

В соответствии с законопроектом банки смогут предоставлять гражданам кредитные каникулы в срок до 30 сентября. Отмечается, что такой бонус может распространиться как на простых заемщиков, так и тех, кто относится к объектам малого и среднего предпринимательства. Об этом пишет PRIMPRESS.

Документ был внесен в Госдуму 3 марта, поэтому рассмотрен может быть уже 4 числа.

При этом важно: чтобы получить каникулы необходимо, чтобы кредит был оформлен до 1 марта. Если заем был взят позже, получить такую льготу от банка будет уже невозможно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Центробанк рассказал о новых мерах поддержки для граждан страны и кредиторов. Такой шаг был сделан в связи с введением со стороны Запада санкций.

законопроект ипотека кредит Россия


 

Новости партнеров
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
Ещё на Gazeta.SPb
Россиянам с кредитами и ипотекой рассказали о бонусе от правительства в ...
Эксперт рассказала, какой сон является самым эффективным
Российские пенсионеры по старому образцу смогут получить до 38 тысяч
Российские стоматологи подняли цены на 15% из-за изменения курса валют и ...
С 4 марта петербуржцы смогут жаловаться в УФАС на необоснованный рост цен
Шольц: Германия начала закупать газ в обход России, но также получает ...
Эксперты рассказали, как российские туристы смогут попасть на Кипр без ...
Посольство России ждет от Канады объяснений по поводу задержки самолета с ...