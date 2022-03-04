Россиянам с кредитами и ипотекой рассказали о бонусе от правительства в виде особенной льготы

Россиянам с кредитами и ипотекой рассказали о бонусе от правительства в виде особенной льготы. Фото: pixabay

Россиянам с кредитами и ипотекой рассказали о бонусе от правительства в виде особенной льготы. Фото: pixabay

Жителям России с кредитом или ипотекой, взятыми до марта, рассказали о специальном законопроекте, касающимся льгот для защиты страны на фоне последних событий.

В соответствии с законопроектом банки смогут предоставлять гражданам кредитные каникулы в срок до 30 сентября. Отмечается, что такой бонус может распространиться как на простых заемщиков, так и тех, кто относится к объектам малого и среднего предпринимательства. Об этом пишет PRIMPRESS.

Документ был внесен в Госдуму 3 марта, поэтому рассмотрен может быть уже 4 числа.

При этом важно: чтобы получить каникулы необходимо, чтобы кредит был оформлен до 1 марта. Если заем был взят позже, получить такую льготу от банка будет уже невозможно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Центробанк рассказал о новых мерах поддержки для граждан страны и кредиторов. Такой шаг был сделан в связи с введением со стороны Запада санкций.