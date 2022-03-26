Снег и сильный ветер окутают Петербург 26 марта

Снег и сильный ветер окутают Петербург 26 марта
В городе пойдет снег. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Северной столице выходные начнутся со снега и сильного ветра. Провести время на улице будет проблемой.

В субботу, 26 марта, в городе на Неве ожидается облачная погода, столбики термометров в течение суток покажут от +1 до +3 градусов.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», пройдут небольшие, местами умеренные осадки, ночью в виде дождя и мокрого снега, днем — мокрого снега и снега. Вечером местами метель.

В темное время суток подует западный ветер, днем — северо-западный, северный умеренный с порывами до сильного. Атмосферное давление ночью будет интенсивно понижаться, днем существенно не изменится.

На дорогах вечером сложная обстановка. Автомобилистам и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за погодных условий. Непогода ожидается с 3 часов 26 марта до 3 часов 28 марта. Город окутает ветер с порывами до сильного.

новости СПб погода ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

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