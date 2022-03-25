Основной поставщик бананов в Россию заявил о проблемах с экспортом из-за санкций

Доля экспорта на российский рынок составляла около 20 процентов от всех поставок Эквадора. Фото: pixabay.com

Доля экспорта на российский рынок составляла около 20 процентов от всех поставок Эквадора. Фото: pixabay.com

Фермеры из Эквадора не могут экспортировать бананы на территорию России из-за санкций стран Запада. Об этом рассказали местные фермеры.

По их словам, они вынуждены продавать бананы за бесценок, иначе плоды сгниют. Россия является одним из важнейших покупателей эквадорских бананов: в нее направляется 20% экспорта данного фрукта.

Как сообщило издание Wall Street Journal (WSJ), один из фермеров оставил на дороге 20 тыс. тонн бананов, у которых разместил таблички с надписями «отдаю».

С аналогичными проблемами столкнулись эквадорские поставщики цветов. Кроме того, о невозможности экспортировать свою продукцию в Россию рассказали эквадорские поставщики говядины, у которых Россия является вторым по величине покупателем.

«Кризис сильно ударил по нам, так как Россия — наш второй по величине покупатель, наш внутренний рынок не сможет вобрать в себя излишки мяса», — пожаловался WSJ Педро Гайи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам, страдающим хроническими заболеваниями, советуют закупиться всеми необходимыми лекарствами, потому как цены некоторые медикаменты уже подскочили на 12-15 процентов. Кроме того, в некоторых субъектах РФ кое-какие лекарства отыскать стало невозможно.

При этом эксперты заверили россиян, что создать запас базовых продуктов на две-три недели вполне возможно, если это помогает избавиться от стресса, но при этом скупать всё в производственных масштабах точно не стоит.

По словам специалистов, в скором времени сильно подорожают овощи. Рост цен связан с высокой стоимостью семян. Ведь они закупаются в иностранной валюте у мировых производителей. При этом новый урожай из таких семян запланирован лишь на лето. Отмечается, что дефицит овощей в РФ не ожидается, однако избежать роста цен на продукты не получится. В ближайшее время куриные яйца вырастут в цене еще на 40 процентов. В розницу яйца уже стали стоить дороже на 25%. Резкое подорожание обусловлено взлётом курса валют. К слову, традиционно цены на яйца поднимали за месяц перед Пасхой. В этот раз птицефабрики ждать праздника не стали.