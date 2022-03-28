Женщина украла понравившуюся сумочку в ТЦ Московского района

Гражданка соблазнилась понравившейся сумочкой.
Как сообщает пресс-служба Вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской области злоумышленница была судима не раз.
Воришку уже привлекали за незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ, а также трижды за кражи.
В воскресенье, 27 марта, к росгвардейцу в свободное от службы время обратилась продавщица магазина в торгово-развлекательном комплексе на Московском проспекте Петербурга. Она указала на женщину, которая украла продававшуюся женскую сумочку стоимостью 4 700 рублей.
Сотрудник вневедомственной охраны догнал подозреваемую и задержал ее. Женщина была уже у выхода из торгового центра. В сумке горожанки нашли похищенный товар. Нарушительницу доставили в полицию.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе домработница ограбила дом бизнесмена на 8 млн рублей.