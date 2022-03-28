Женщина украла понравившуюся сумочку в ТЦ Московского района

Женщина положила краденое в свою сумку, чтобы незаметно вынести товар из магазина. Фото: пресс-служба Вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской области

Женщина положила краденое в свою сумку, чтобы незаметно вынести товар из магазина. Фото: пресс-служба Вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской области

Гражданка соблазнилась понравившейся сумочкой.

Как сообщает пресс-служба Вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской области злоумышленница была судима не раз.

Воришку уже привлекали за незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ, а также трижды за кражи.

В воскресенье, 27 марта, к росгвардейцу в свободное от службы время обратилась продавщица магазина в торгово-развлекательном комплексе на Московском проспекте Петербурга. Она указала на женщину, которая украла продававшуюся женскую сумочку стоимостью 4 700 рублей.

Сотрудник вневедомственной охраны догнал подозреваемую и задержал ее. Женщина была уже у выхода из торгового центра. В сумке горожанки нашли похищенный товар. Нарушительницу доставили в полицию.

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