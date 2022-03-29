В Петербурге могут закончиться велосипеды к концу мая

В Петербурге могут закончиться велосипеды к концу мая
Скорее всего, логистические цепочки перестроятся, и поставки возобновятся, полагают эксперты. Фото: Pixabay

Велосипедные магазины Петербурга могут опустеть в течение ближайших месяцев.

Крупнейшие европейские, американские и тайваньские производители ушли с российского рынка. Запасов спорттоваров в России может хватить только до конца мая.

Как сообщил РБК Петербург, ссылаясь на прогнозы экспертов, спасти рынок велосипедов могут отечественные и белорусские марки, считают эксперты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в связи с ухудшением погодных условий сервисы аренды электросамокатов, которые только недавно вновь были выставлены на улицах города, поставили на паузу свою работу. В настоящее время воспользоваться услугами сервисов не выйдет. Кикшеринги вновь вернутся к своей работе, когда в Петербурге улучшится погода и асфальт станет сухим.

велосипеды новости СПб


 

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