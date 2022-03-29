В Ленинградской области похолодает до -10 градусов в среду

В среду, 30 марта, в Ленинградской области ожидается переменная облачность и осадки в виде снега.

Температура воздуха в ночное время составит от -5 до -10 градусов, днем столбики термометров покажут -3…+2 гр. Утром и днем пройдет небольшой снег, мокрый снег.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер северо-западный, западный, умеренный. Ночью пройдет небольшой снег, днём в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в среду в Петербурге температура воздуха в ночное время составит -5…-7 градусов, днем столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса.