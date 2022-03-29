Шоколад Ritter Sport останется в России

Шоколад Ritter Sport останется в России
Ritter Sport продолжит поставки в Россию. Фото: unsplash

Немецкий производитель шоколада Ritter Sport объявил, что продолжит поставки продукции в Россию, несмотря на ситуацию на Украине.

Как сообщает агентство DPA, компания Ritter Sport будет и дальше поставлять шоколад в Россию. Поставки решили не прекращать в связи с тем, российский рынок является важным для производителя — на его долю приходится около 7%.

Приостановка деятельности Ritter Sport в России привела бы к резкому сокращению производства, что оказало бы серьезное влияние на компанию. Кроме того, ущерб был бы нанесен фермерам, которые выращивают какао-бобы.

Однако продолжать работу как раньше Ritter Sport не намерена. Еще в начале марта компания заявила о приостановке инвестиций в РФ и прекращении рекламы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что магазины Reserved и Cropp закрываются в России.

Ritter Sport производитель шоколад


 

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