Курс евро опустился ниже 78 рублей впервые с июня 2020 года

Российская валюта продолжает укрепляться к евро и доллару, следует из данных торгов на Мосбирже.

В пятницу к 14:20 мск евро подешевел на 2,30 рубля, до 79,15 рубля за единицу, а через некоторое время курс опустился ниже 78 рублей. Такого показателя курс европейской валюты достиг впервые с июня 2020 года.

Курс доллара в ходе торгов упал до 73 рублей впервые с ноября 2020 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Банк России снизит ключевую ставку до 17% годовых. В ЦБ также допустили, что ключевая ставка продолжит снижаться по итогам ближайших заседаний. «Мы будем принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте», — заявил регулятор.