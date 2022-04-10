Дональд Трамп: у США самые мощные ядерные силы

Экс-президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в Северной Каролине заявил, что у США благодаря ему самый мощный в мире ядерный потенциал.

«Я ненавижу даже говорить об этом, но у нас самые мощные ядерные силы. Честно говоря, (президент России Владимир) Путин, вам тоже не следует об этом говорить», — сказал Трамп, передает РИА Новости.

По его словам, если кто-то говорит про ядерное оружие, нужен кто-то, кто знает, как ответить, а не просто сказать: «Ой, там ядерное оружие».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Это было связано с агрессивными высказываниям в адрес России со стороны должностных лиц стран НАТО в связи с событиями на Украине.