Рестораторам Петербурга начали выдавать разрешения на размещение веранд

Рестораторам Петербурга начали выдавать разрешения на размещение веранд
Сезон летних веранд начнется 1 мая. Фото: pixabay.com

Смольный выдал рестораторам Петербурга первые разрешения на размещение уличной мебели.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, город разрешил построить летние веранды заведениям в Центральном, Пушкинском, Калининском, Василеостровском, Красногвардейском, Кировском, Приморском, Петроградском и Адмиралтейском районах.

Смольный в этом году сократил сроки, в которые рестораторам выдают разрешения на размещение веранд, — с 30 до 5 дней. Такой мерой город хочет поддержать ресторанную отрасль.

Заявления от рестораторов начали принимать с 1 апреля. Сезон начнется 1 мая и продлится до середины октября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российские рестораны ищут замену импортным продуктам на фоне роста цен на продукты и упаковку для готовых блюд.

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