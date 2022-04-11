Рестораторам Петербурга начали выдавать разрешения на размещение веранд

Смольный выдал рестораторам Петербурга первые разрешения на размещение уличной мебели.
Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, город разрешил построить летние веранды заведениям в Центральном, Пушкинском, Калининском, Василеостровском, Красногвардейском, Кировском, Приморском, Петроградском и Адмиралтейском районах.
Смольный в этом году сократил сроки, в которые рестораторам выдают разрешения на размещение веранд, — с 30 до 5 дней. Такой мерой город хочет поддержать ресторанную отрасль.
Заявления от рестораторов начали принимать с 1 апреля. Сезон начнется 1 мая и продлится до середины октября.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российские рестораны ищут замену импортным продуктам на фоне роста цен на продукты и упаковку для готовых блюд.