Автостоянки Петергофа и Ломоносова подготовили к приему автобусов с туристами

Автостоянки у достопримечательностей на юго-западе Петербурга подготовили к летнему туристическому сезону.
Как сообщает комитет по транспорту, новый туристический сезон открывается 30 апреля. С этого дня все автостоянки в Петергофе и Ломоносове готовы к приему автобусов с туристами.
В Ломоносове городская автостоянка расположена в Ветеринарном переулке неподалеку от пересечения с Петергофским ручьем, а у ГМЗ «Петергоф» — на Прудовой улице рядом с пересечениями с Волконской улицей и улицей Морского Десанта, а также на Нижней дороге неподалеку от пересечения с Петергофским ручьем.
В Ломоносове для туристических автобусов будет доступно 46 мест, а в Петергофе — 332.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что фонтаны «Петергофа» открыли летний сезон.