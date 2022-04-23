Автостоянки Петергофа и Ломоносова подготовили к приему автобусов с туристами

Все автостоянки в Петергофе и Ломоносове готовы к приему автобусов с туристами. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Все автостоянки в Петергофе и Ломоносове готовы к приему автобусов с туристами. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Автостоянки у достопримечательностей на юго-западе Петербурга подготовили к летнему туристическому сезону.

Как сообщает комитет по транспорту, новый туристический сезон открывается 30 апреля. С этого дня все автостоянки в Петергофе и Ломоносове готовы к приему автобусов с туристами.

В Ломоносове городская автостоянка расположена в Ветеринарном переулке неподалеку от пересечения с Петергофским ручьем, а у ГМЗ «Петергоф» — на Прудовой улице рядом с пересечениями с Волконской улицей и улицей Морского Десанта, а также на Нижней дороге неподалеку от пересечения с Петергофским ручьем.

В Ломоносове для туристических автобусов будет доступно 46 мест, а в Петергофе — 332.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что фонтаны «Петергофа» открыли летний сезон.