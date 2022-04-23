Петербуржца задержали за убийство мужчины в Пушкине

Петербургская полиция задержала предполагаемого убийцу мужчины в Пушкине.
Как сообщила пресс-служба городского главка МВД, накануне около 14:30 в доме №15 по Красносельскому шоссе был найден мертвый мужчина.
Прибывший наряд полиции обнаружил труп 47-летнего жителя города Никольское Тосненского района Ленобласти. Все его тело было в ножевых ранениях.
Подозреваемого задержали в тот же день по горячим следам. В отдел за убийство доставили 55-летнего местного жителя. В прошлом у него уже были судимости.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за драку на станции «Владимирская» задержали троих, в том числе подростка.