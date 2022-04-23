Петербуржца задержали за убийство мужчины в Пушкине

Петербуржца задержали за убийство мужчины в Пушкине
Труп нашли в доме на Красносельском шоссе. Фото: google.maps

Петербургская полиция задержала предполагаемого убийцу мужчины в Пушкине.

Как сообщила пресс-служба городского главка МВД, накануне около 14:30 в доме №15 по Красносельскому шоссе был найден мертвый мужчина.

Прибывший наряд полиции обнаружил труп 47-летнего жителя города Никольское Тосненского района Ленобласти. Все его тело было в ножевых ранениях.

Подозреваемого задержали в тот же день по горячим следам. В отдел за убийство доставили 55-летнего местного жителя. В прошлом у него уже были судимости.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за драку на станции «Владимирская» задержали троих, в том числе подростка.

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