За драку на станции «Владимирская» задержали троих, в том числе подростка

Сотрудники полиции доставили в отдел участников драки на станции метро «Владимирская».

Как сообщила пресс-служба городского главка МВД, драка на платформе «Владимирской» произошла 21 апреля в половину восьмого вечера. О драке в полицию сообщили сотрудники службы безопасности подземки.

Прибывшие стражи порядка на месте никого не обнаружили, за помощью никто не обращался. Подтвердить факт драки смогли только по записям с камер видеонаблюдения.

Участников конфликта нашли и задержали в квартире на Купчинской улице. В отдел доставлены 17-летний подросток и молодые люди в возрасте 19 лет. На совершеннолетних составили административные протоколы о мелком хулиганстве, а подростка передали родителям.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полиция накрыла нарколабораторию на территории «Красного треугольника».