На площадке для выгула собак пытались застрелить человека

Двое мужчин в Петербурге поссорились из-за собак. Один выстрелил несколько раз во второго 27 апреля вечером на площадке для собак у дома 68 корп. 2 по пр. Луначарского. Как стало известно Gazeta.SPb, пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу №3. У него открытая черепно-мозговая травма, пулевое ранение головы, перелом лобной кости, пулевое ранение груди.

На месте происшествия изъят травматический пистолет, два магазина, 11 патронов, две гильзы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, 16 апреля на Шоссейной улице в Янино-1 на дороге произошел конфликт, один водитель три раза выстрелил в другого и уехал. На месте происшествия был обнаружен раненый 22-летний экспедитор, его госпитализировали.