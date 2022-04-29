Стрелок с площадки для выгула собак в Петербурге стал фигурантом двух уголовных дел

Стрелок с площадки для выгула собак в Петербурге стал фигурантом двух уголовных дел
Стрельба произошла на площадке для выгула собак. Фото: Смольный

В Петербурге полиция возбудила два уголовных дела в отношении мужчины, открывшего стрельбу по собачнику на площадке для выгула.

Как стало известно Gazeta.SPb, в отношении 32-летнего стрелка возбуждены уголовные дела по статьям о хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Накануне вечером его задержали и поместили в изолятор.

Напомним, конфликт со стрельбой произошел вечером 27 апреля на площадке для выгула собак, расположенной у дома 68/2 по проспекту Луначарского. Во время ссоры мужчина дважды выстрелил из травматического пистолета в 37-летнего собачника.

Пострадавший попал в больницу с пулевым ранением головы, ушибом головного мозга, переломом лобной кости, пулевым ранением груди, пластиковой пулей в передней грудной клетки. Он в тяжелом состоянии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что рыжий хулиган на «Мини Купере» расстрелял «Тойоту» на Рябовском шоссе.

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