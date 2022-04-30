На южном берегу Финского залива спасли двух тощих раненых тюленят

Оба самцы, тощие и с ранами на передних конечностях. Фото: скрин страницы группы "Спасение тюленей"/ВК

Оба самцы, тощие и с ранами на передних конечностях. Фото: скрин страницы группы "Спасение тюленей"/ВК

В Фонд друзей балтийской нерпы привезли двух истощенных тюленят с южного берега Финского залива. Как сообщили в группе «Спасение тюленей», одного телененка отдыхающие нашли в поселке Лебяжьем, второго — на улице Маршала Казакова. Это два тощих раненых самца.

«Наш помощник и профессиональный перевозчик тюленей Антон героически нёс к дороге извивающегося лебяженского тюлененка из леса 2 километра, преодолевая различные буераки и поваленные деревья. Выражаем ему благодарность», — написали в группе.

Участники группы пожелали тюленятам выздоровления, благодарили сотрудников фонда и всех неравнодушных людей и передавали привет Крошику и Шлиссику — тюленям, живущим в фонде.

Также они отметили, что в этом году собирается «пока чисто мужская тюленья компания».

Напомним, ранее петербургское сообщество спасения тюленей (Фонд друзей балтийской нерпы) просили спасти нерпенка, заплывшего во внутренний ковш Новой Голландии. Однако, говорят спасатели, дело в том, что поймать нерпу в большом глубоком водоеме почти невозможно. Нерпа, судя по всему, не страдает. Она довольно жирная и успешно ловит рыбу.