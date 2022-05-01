За последние сутки коронавирус забрал жизни 16 петербуржцев

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 16 человек с положительным тестом на коронавирус.

В настоящий момент Петербург находится на втором месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Об это свидетельствуют данные Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Северную столицу обогнала Москва, где выявлено 19 летальных исходов за сутки. После Петербурга, в Московской области, где скончалось 2 человека, и последующих регионах выявлено не более 7 случаев смертей от инфекции. В Ленинградской области за последние сутки от коронавируса скончался 1 человек.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 497. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 376 031 человек, в том числе 147 за вчерашний день.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 25 апреля в Санкт-Петербурге перестал действовать ряд коронавирусных ограничений. Соответствующие изменения внесены в 121-е постановление.