Еще 92 случая COVID-19 подтвердили в Ленобласти за сутки

Еще 92 случая COVID-19 подтвердили в Ленобласти за сутки. Фото: Pixabay

Еще 92 случая COVID-19 подтвердили в Ленобласти за сутки. Фото: Pixabay

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано более 90 случаев заражения коронавирусом.

Сегодня,1 мая, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что в Ленобласти выявлены новые случаи заболевания в количестве 92 человека.

С начала пандемии в Ленобласти обнаружено 185 806 случаев COVID-19. Всего выздоровели 180 809 пациентов, в том числе 115 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции умер один человек. На настоящий момент от коронавируса в 47 регионе скончалось 3 472 человек.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место, а первым в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 455 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что перенесенный коронавирус повышает риск развития сахарного диабета и аутоиммунных заболеваний, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.