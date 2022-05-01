На Васильевском 1 мая собралась огромная очередь из желающих попасть на фестиваль ледоколов

На Васильевском 1 мая собралась огромная очередь из желающих попасть на фестиваль ледоколов. Фото: Смольный

На Васильевском 1 мая собралась огромная очередь из желающих попасть на фестиваль ледоколов. Фото: Смольный

Внушительных размеров очереди собрались сегодня, 1 мая, на Васильевском острове. Сюда пришли те, кто захотел попасть на фестиваль ледоколов.

Жители Петербурга целыми семьями хотят попасть на палубы ледоколов. Как сообщает «Фонтанка», набережная Лейтенанта Шмидта обвивался длинными цепочками из людей, которые составляли несколько километров. Вдоль набережной пришвартованы действующие суда «Капитан Николаев», «Мудьюг» и «Иван Крузенштерн».

Попасть на ледоколы помимо сегодняшнего дня можно еще и завтра с 12:00 до 17:30. На каждом корабле представляют собственные уникальные программы, а ледокол-музей «Красин» радует экспозицией в честь 150-летия со дня своего создания. Вход туда бесплатный.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что туристический сезон 2022 года в Санкт-Петербурге 1 мая открыл масштабный фестиваль ледоколов, который проводится в самом центре города.