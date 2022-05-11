Setl Group попал в лидеры по вводу жилья в России

Холдинг Setl Group в 2022 году стал лучшим по вводу жилья в Петербурге и третьим по России.

С января по апрель 2022 года строительная компания сдала больше 251 тысячи жилых квадратных метров, что почти в два раза больше, чем у ближайшего конкурента в Петербурге. Результаты опубликованы на сайте Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ).

В Северной столице холдинг ввел в эксплуатацию первые очереди ЖК бизнес-класса Svetlana Park и соседнего ЖК высокого комфорт-класса «Панорама парк Сосновка». Оба жилых комплекса построены в удачной локации: рядом с парками Удельный и Сосновка и станцией метро. На территории Svetlana Park сделали неповторимый дендропарк с дизайнерскими зонами отдыха. А «Панорама парк Сосновка» в будущем обзаведется двумя скверами и километровой пешеходной аллеей.

На конкурсе «Доверие потребителя» проект «Панорама парк Сосновка» признали лучшим строящимся жилым комплексом комфорт-класса в Петербурге.

Кроме того, в этом году Setl Group сдал четвертую очередь ЖК «Зеленый квартал» в Московском районе и десятую очередь ЖК «Чистое небо» в Приморском районе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Setl Group сдал первую очередь ЖК «Панорама парк Сосновка».