Setl Group сдал первую очередь ЖК «Панорама парк Сосновка»

Первая очередь жилого комплекса высокого комфорт-класса «Панорама парк Сосновка» введена в эксплуатацию. Проект создан холдингом Setl Group рядом с большими парками — Удельным и Сосновкой в престижном Выборгском районе.

Семь домов первой очереди высотой от 9 до 12 этажей появились рядом со Светлановским проспектом. Здания построены в европейском стиле — с навесными вентилируемыми фасадами из керамогранита шоколадного оттенка с контрастными цветовыми вставками оранжевого и бирюзового цветов.

Потребление ресурсов контролируется с помощью «умных» систем, в том числе интеллектуальной системы Дом.онлайн. В малошумных лифтах можно спуститься в подземный паркинг с «пит-стоп» станцией с автомобильным пылесосом и компрессором для накачивания колес.

Дворы абсолютно безопасны, это является приоритетом проекта. Они закрыты от автомобилей и оснащены видеокамерами. На первом этаже со стороны Светлановского проспекта появятся магазины, не придется далеко идти, чтобы купить продукты или товары первой необходимости.

Во дворах построены игровые городки SetlKids, спортплощадки и зоны отдыха. Поздней весной Setl Group украсит дворы деревьями и кустарниками. Среди них – клены, ели и сосны, яблони, барбарисы разных видов, туи, гортензии, спиреи и красивые многолетние травы.

Эксклюзивный брокер проекта «Панорама парк Сосновка» — «Петербургская Недвижимость».