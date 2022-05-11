Школьник на велосипеде попал под машину на проспекте Просвещения

В Выборгском районе полиция разбирается в обстоятельствах ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста.

Как стало известно Gazeta.SPb, 13-летний школьник очутился под колесами автомобиля, когда ехал по тротуару на проспекте Просвещения. Его сбила поворачивающая во двор иномарка «Шкода», за рулем которой находился 59-летний водитель.

Мальчика госпитализировали с места ДТП с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом левого коленного сустава. Он находится в состоянии средней тяжести.

Полиция установила, что автомобилист в последний год к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полуторагодовалый мальчик выжил после падения с четвертого этажа на Народного Ополчения. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.