В Пулково в среду отменили 10 рейсов

В Пулково в среду отменили 10 рейсов
В Пулково отменили рейсы. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В среду, 11 мая, в петербургском аэропорту Пулково отменены десять авиарейсов. Самолеты не улетят по российским направлениям.

Авиакомпании отменили запланированные на сегодня рейсы в Новый Уренгой (вылет был запланирован на 3:20), Симферополь (7:25, 18:05), Ростов-на-Дону (8:35, 10:15, 17:50)Геленджик (8:35), Анапу (8:55), Краснодар (9:00), Сочи (11:10).

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что строительство второго терминала Пулково отложили до восстановления пассажиропотока. Вице-губернатор Максим Соколов сообщил, что строительство нового терминала Пулково начнется только после того, как пассажиропоток восстановится до прежних показателей — 20 миллионов пассажиров в год.

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