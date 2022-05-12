Минобороны РФ хочет получить право вырубать лес без разрешений

Российское Министерство обороны просит наделить его правом вырубать лес без получения разрешительных документов.

Ведомство подготовило соответствующий проект постановления правительства, он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Минобороны намерено получить право на проведение выборочных и сплошных рубок деревьев и кустарников любого возраста и интенсивности. Ведомство хочет беспрепятственно вырубать леса вне зависимости от их целевого назначения для нужд обороны, не получая разрешений.

В документе говорится, что после проведения вырубки нужно будет в течение месяца уведомить власти региона, где она проводилась. Транспортировку древесины планируется проводить без оформления необходимой электронной документации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полицейские Петербурга получили право контролировать «закон о тишине».