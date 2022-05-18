Граждан России предупредили, что в июне изменится график выдачи пенсий

Процесс получения пенсий в июне будет несколько изменен. Эксперт рассказал, к чему готовиться россиянам.

Для большой части пожилых людей, получающих пенсий в июне произойдут изменения в выдаче денежных средств. Об этом пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал PRIMPRESS.

Специалист отметил, что новое изменение связано с графиком переносов выходных и праздничных дней на 2022 год. Так, в июне в связи с длинными выходными большинство государственных учреждений либо не будут работать вообще, либо задействуют новый график, поэтому доставка пенсий изменится.

«Поскольку отдыхать мы все будем 11, 12 и 13 июня, за эти дни выплаты будут направлены гражданам досрочно», — заявил Власов.

Эксперт привел пример, что в том году коррективы выплат коснулись дат с 12 по 14 июня. При этом изменения отразились на пенсионерах, которые привыкли получать свои выплаты на банковские карты, на кредитных организациях и на тех, кто получает пенсии через почтовые отделения.

Власов объяснил, что точные графики выплат стоит ждать ближе к концу мая.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что россиянам объяснили, при каких условиях теперь можно выйти на пенсию: что изменилось, а что осталось как прежде.