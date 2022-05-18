Минэкономразвития РФ: к концу 2022 года курс доллара будет на уровне 76 рублей

К концу 2022 года курс доллара будет на уровне 76 рублей. Фото: pixabay

К концу 2022 года курс доллара будет на уровне 76 рублей. Фото: pixabay

К концу текущего, 2022, года доллар вырастет с текущих значений до 76 рублей за единицу, считают в Минэкономразвития России.

Отмечается, что среднегодовой курс доллара в 2022 году ждут на уровне 76,7 рубля за доллар. Минэкономразвития РФ внесло в правительство основные параметры сценарных условий социально-экономического развития страны на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов. Об этом сообщают РИА Новости.

Таким образом, предполагается постепенное ослабление курса рубля до 76 рублей за доллар, которое ожидается к концу 2022 года. Как утверждает представитель Минэкономразвития, пик укрепления рубля пришелся на второй квартал 2022 года.

Также в Минэкономразвития предоставили план на ближайшие годы. Эксперты ожидают тенденцию еще большего ослабления рубля. В 2023 году, по прогнозам, среднегодовой курс доллара может быть на уровне 77 рублей за единицу, вы 2024 году — уже 78,7 рубля за доллар. В 2025 отметка установится на 81 рубле за доллар.

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