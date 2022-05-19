Петербург стал вторым в России по числу новых ковид-пациентов

Петербург стал вторым в России по числу новых ковид-пациентов
В Петербурге выявили новые случаи заболевания коронавирусом. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Петербург сегодня занимает второе место среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

В понедельник, 19 мая, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 352новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 362. Таким образом, суточная заболеваемость в городе немного снизилась. Кроме того, сегодня Петербург по этому показателю обогнала Москву, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 365 человек с коронавирусом. Третьей по числу новых зараженных стала Воронежская область — 212 новых ковид-пациентов.

За день в Петербурге выздоровели 489 человек, госпитализировали 100 местных жителей, скончались девять петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российский изготовитель пока больше не будет производить вакцину «КовиВак».

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