Северная столица 21 мая остается под влиянием ветров

В Санкт-Петербург сегодня, 21 мая, не ожидается осадков, но ветер из города никуда уходить не собирается.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал. что суббота для горожан выдастся достаточно ветренной. Несмотря на то, что температура воздуха может прогреться от +13 до +15 градусов, порывисты северо-восточный со скоростью 4-9 м/с ветер может сделать день чуть прохладнее. По области столбик термометра может подняться от +11 до +16 градусов.

Синоптик предупредил, что порывистый ветер северных румбов не позволит солнечным лучам хорошо прогреть воздушные массы. Таким образом, Петербург сегодня останется под влиянием гребня антициклона, но также он сохранит в небе над регионом разрозненные поля облаков, которые не смогут стать причиной дождей.

Атмосферное давление в течение дня будет слабо падать и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

Воскресенье, по мнению Леуса, пройдет без осадков и чуть прохладнее, чем сегодня.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что похолодание не связано с цветением черемухи, как гласит народная примета, заявил главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов .