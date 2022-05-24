В России за сутки выявили 3 785 зараженных коронавирусом

В России за сутки выявили 3 785 зараженных коронавирусом
В России выявили новые случаи коронавируса. Фото: unsplash
В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 3 785 человек.

Об этом стало известно сегодня, 24 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 301 393.

За вчерашний день жертвами коронавируса стали 90 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 378 516 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 6 352 человека. Общее количество выздоровлений достигло 17 700 372.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 172 человек. Третье место у Свердловской области — 159 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что доля положительных тестов на COVID-19 в Петербурге снизилась до 5%.

новые случаи коронавируса оперштаб пандемия рф смерти от коронавируса статистика по коронавирусу


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Эрмитаж не будет участвовать в зарубежных выставках до мая 2023 года
Комариная активность начнется в Петербурге через две недели
Умные камеры на КАД начали ловить нарушителей скоростного режима
Скоростной поезд «Невский экспресс» возвращается на маршрут ...
Setl Group приступил к строительству ЖК Amber Club на Васильевском острове
За день в ДТП с самокатами пострадали три петербуржца
Одного из пропавших на Ладоге байдарочников нашли мертвым
Турфирмам доверяют только 30% россиян