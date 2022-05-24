Курс доллара на Мосбирже упал ниже 57 рублей

Курс доллара в начале торгов на Московской бирже опустился ниже 57 рублей впервые за четыре года.

По состоянию на 10 часов утра курс американской валюты снизился на 2,17% и составил 56,61 рубля. С закрытия торгов в понедельник доллар потерял в цене 1,21 рубля. Курс доллара достиг такого значения впервые с 26 марта 2018 года.

Вместе с валютой США в начале торгов упал и курс евро. Он терял 2,51%, достигнув уровня в 58,59 рубля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин спрогнозировал курс рубля после снятия Банком РФ валютных ограничений — доллар может вновь подорожать до 80 рублей.

ЦБ уже смягчил контроль за движением капитала и дважды снизил ключевую ставку. Дальнейшее смягчение мер может оказать давление на рубль.