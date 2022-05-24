Турфирмам доверяют только 30% россиян

Турфирмам доверяют только 30% россиян
Россияне стали меньше доверять туроператорам. Фото: pixabay

Туроператорам и агентам в России доверяют только 30% граждан, выяснила исследовательская компания Ipsos.

Как сообщает «Коммерсантъ», уровень доверия сервисам бронирования гостиниц составляет 38%, а отелям — 41%. Авиакомпаниям доверяют 43% россиян, сервисам по онлайн-бронированию билетов — 44%, а железнодорожным перевозчикам — 55%.

Недоверие потребителей может быть связано с долгами туроператоров перед клиентами, которые накопились во время пандемии и украинского кризиса. Общая задолженность у фирм достигает 40 миллиардов рублей.

В ассоциации «Альянс туристических агентств» отметили, что долги накопились по причине «обстоятельств непреодолимой силы», а реальный кризис доверия к туроператорам пока не настал.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что АТОР назвала страны, которые открылись для российских туристов.

доверие исследование туроператоры


 

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Турфирмам доверяют только 30% россиян