Одного из пропавших на Ладоге байдарочников нашли мертвым

Одного из пропавших на Ладоге байдарочников нашли мертвым
Одного из туристов-байдарочников нашли погибшим. Фото: Администрация Сортавальского поселения

Сотрудники МЧС обнаружили тело одного из петербургских туристов-байдарочников, пропавших на Ладожском озере в начале месяца.

Как сообщает администрация Сортавальского поселения, тело петербуржца нашли 23 мая в двадцати километрах от берега на Ладоге. Поиски еще двух пропавших байдарочников продолжаются.

Напомним, в начале мая стало известно об исчезновении троих туристов в Карелии. 30 апреля они отправились с байдаркой на Ладожское озеро, но вскоре перестали выходить на связь. Последний раз они общались с родственниками днем 3 мая. Спасателями была найдена только их байдарка. В качестве туристической группы петербуржцы не регистрировались.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Карелии продолжаются поиски пропавших 3 мая петербуржцев на байдарке.

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