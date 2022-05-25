В Петербурге 25 мая воздух может прогреться до максимальных за эту весну температур

В Петербурге 25 мая воздух может прогреться до максимальных за эту весну температур
В Петербурге 25 мая ожидается 19 градусов тепла. Фото: Baltphoto

В Северной столице температура постепенно приближается к норме. В этом году весна выдалась достаточно холодной по сравнению с прошлым годом, но тепло еще не совсем покинуло город.

В среду, 25 мая, Петербург остается в зоне влияния гребня антициклона. По прогнозу ведущего синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса, при переменной облачности в регионе не ожидается дождей, а солнечные лучи продолжат греть воздушные массы. Так, постепенно температурные показатели станут выше и в Северную столицу ворвется лето.

В течение дня температура воздуха может достигнуть от +17 градусов до +19, по области от +17 до +22 градусов, при этом на востоке — от +10 до +15 градусов. Ветер ожидается северо-восточный со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

А вот завтра ближе к вечеру в городе уже могут пройти дожди, заметил Леус.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что похолодание не связано с цветением черемухи, как гласит народная примета, заявил главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

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